Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Селекционерът на България Александър Димитров бе разочарован от загубата на тима ни с 0:1 от Черна гора. Все пак специалистът е на мнение, че играта ни е имала положителни аспекти, но сме пропуснали да реализираме възможностите си.

“Не мисля, че загубихме наивно. Липсва ни сработеност, че постоянно излизаме с нови играчи. Има хора, които за първи път играят заедно и това повлия. Все пак мисля, че играхме с характер и дисциплина, а не мисъл за почивка. Доста неща ни се получиха и трябваше да реализираме поне едно. Ние в тези мачове трябва да дадем шанс на всички, така че има потенциал, трябва да се поработи в завършващата фаза”, каза Димитров.

