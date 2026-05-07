Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
Членът на по спортните въпроси в борда на Байерн Мюнхен Макс Еберл призна, че е отворен за удължаване на договора си с клуба. „Вярвам, че постигнахме някои много позитивни развития и се чувствам напълно спокоен“, коментира Еберл пред DAZN преди мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Настоящият контракт на 52-годишния специалист е до 2027-а и според информация на kicker.de, надзорният съвет на Байерн ще обсъди бъдещето му на заседание по-късно този месец.

„Винаги съм казвал, че искам да си върша работата тук. Хората трябва да ме съдят по работата ми. Ако смятат, че се справям добре, тогава съм готов да остана в Байерн за по-дълго“, добави Еберл. Той добави, че е вложил сърцето и душата си в клуба от пристигането си, дори ако сблъсъците между силни личности са неизбежни в клуб като Байерн. Запитан за евентуално удължаване на контракта на Макс Еберл, почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес отговори: „Трябва да знаете, че договорите на ръководителите не могат да бъдат удължавани повече от година преди изтичането им.“ Хьонес поясни, че официалните разговори не могат да започнат преди 1 юли 2026 година.

Снимки: Gettyimages

