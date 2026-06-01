Тедеско прекрати договора си с Фенербахче преди да започне първия си опит в Италия

Италианският Болоня се доближава до споразумение с треньора Доменико Тедеско, който вече е финализирал условията по раздялата си с Фенербахче, съобщава телевизия Sportitalia.

Бивш селекционер на Белгия застава начело на Болоня

Тедеско прекрати договора си с турския клуб по взаимно съгласие и остава да бъдат уточнени последните детайли. На този етап 40-годишният специалист е готов да подпише двугодишен договор с Болоня, с опция за още един сезон.

Bologna are reportedly on the verge of signing Domenico Tedesco as their new coach, as he is close to finalising his exit package from Fenerbahce.#Bologna #SerieA #Fenerbahce #Calcio pic.twitter.com/hLTZ7fVgov — Football Italia (@footballitalia) June 1, 2026

Роденият в Италия Тедеско започва треньорската си кариера в младежките академии на Щутгарт и Хофенхайм. Първата му работа като старши треньор е в Ерцгебирге (Ауе) през 2017 година, след което преминава през Шалке 04, Спартак (Москва) и РБ Лайпциг, а от 2023-а до 2025 година е селекционер на националния отбор на Белгия. Тедеско пое Фенербахче миналото лято, но завърши на второ място в турското първенство след Галатасарай, с общо 26 победи, 12 равенства и 7 загуби.

Снимки: Gettyimages