Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

  • 1 юни 2026 | 19:38
  • 2836
  • 5

Локомотив Пловдив и Балкан играят помежду си в четвъртата среща от финалния плейоф в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е в зала "Сила" в Пловдив. След края на първата четвърт Локомотив води в резултата с 22:18.

Ботевградчани спечелиха първите две срещи на свой терен, а в събота Локомотив надви съперника си у дома и намали изоставането си в серията на 1-2 победи. Ако днес Локо спечели, това ще означава решаващ сблъсък за трофея в "Арена Ботевград" в петък. При успех на Балкан обаче сезонът в българското първенство приключва тази вечер и играчите на Йован Попович ще се окичат със златните медали.

Първа част:

Домакините поведоха с 6:2, но тройка на Травис МакКонико даде аванс от 7:6 та гостите в началните минути. Точен изстрел зад арката на Шоу Андерсън малко след това пък доведе до равенство 11:11. Последва втора поредна тройка на Андерсън и тя донесе три точки преднина на домакините. В края на първата четвърт Грант Сингълтън първо вкара тройка за 20:15, преднината на Локо достигна 7 точки, но 5 секунди преди края на частта Андрей Иванов порази целта от далечна дистанция, доближавайки Балкан на 4 точки. Буквално със сирената демонстриралият впечатляващата си бързина Сингълтън поднесе за нови две точки за домакините, но го стори съвсем малко след изтичането на времето и след 10 минути игра Локомотив води в резултата с 22:18. Една от големите звезди на Локо - гардът Девъръл Рамзи, пък получи контузия и не е ясно дали ще може да се завърне в игра.

3 Локомотив Пловдив : Балкан

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

Балкан: Джамари Блекмън, Травис МакКонико, Тадж Грийн, Николай Грозев, Димитър Димитров

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

  • 1 юни 2026 | 15:44
  • 352
  • 0
Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

  • 1 юни 2026 | 14:56
  • 1306
  • 0
Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

  • 1 юни 2026 | 14:17
  • 744
  • 0
Националните отбори на България с нови автобуси

Националните отбори на България с нови автобуси

  • 1 юни 2026 | 10:14
  • 4312
  • 7
Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

  • 1 юни 2026 | 09:27
  • 2059
  • 0
Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

  • 31 май 2026 | 19:56
  • 1212
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

  • 1 юни 2026 | 19:40
  • 11629
  • 47
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 16102
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 14558
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 16232
  • 125
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 16724
  • 52