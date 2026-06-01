Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

Локомотив Пловдив и Балкан играят помежду си в четвъртата среща от финалния плейоф в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е в зала "Сила" в Пловдив. След края на първата четвърт Локомотив води в резултата с 22:18.

Ботевградчани спечелиха първите две срещи на свой терен, а в събота Локомотив надви съперника си у дома и намали изоставането си в серията на 1-2 победи. Ако днес Локо спечели, това ще означава решаващ сблъсък за трофея в "Арена Ботевград" в петък. При успех на Балкан обаче сезонът в българското първенство приключва тази вечер и играчите на Йован Попович ще се окичат със златните медали.

Първа част:

Домакините поведоха с 6:2, но тройка на Травис МакКонико даде аванс от 7:6 та гостите в началните минути. Точен изстрел зад арката на Шоу Андерсън малко след това пък доведе до равенство 11:11. Последва втора поредна тройка на Андерсън и тя донесе три точки преднина на домакините. В края на първата четвърт Грант Сингълтън първо вкара тройка за 20:15, преднината на Локо достигна 7 точки, но 5 секунди преди края на частта Андрей Иванов порази целта от далечна дистанция, доближавайки Балкан на 4 точки. Буквално със сирената демонстриралият впечатляващата си бързина Сингълтън поднесе за нови две точки за домакините, но го стори съвсем малко след изтичането на времето и след 10 минути игра Локомотив води в резултата с 22:18. Една от големите звезди на Локо - гардът Девъръл Рамзи, пък получи контузия и не е ясно дали ще може да се завърне в игра.

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

Балкан: Джамари Блекмън, Травис МакКонико, Тадж Грийн, Николай Грозев, Димитър Димитров

