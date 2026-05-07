Нойер: Липсваше ни хищнически инстинкт

  • 7 май 2026 | 00:52
  • 520
  • 0
Мануел Нойер говори след равенството 1:1 на своя Байерн (Мюнхен), което не стигна на баварците да се класират за финала на Шампионската лига. Стражът изигра много силен мач на “Алианц Арена” и спаси отбора си в ключови моменти, но и колегата му от другата страна Матвей Сафонов направи същото, което попречи на германския колос да преодолее изоставането от 4:5 в първата среща в Париж. Въпреки това Байерн вече си гарантира титлата в германската Бундеслига и все още мечтае за златен дубъл, ако вдигне и трофея от турнира за Купата на Германия.

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

“Не бяхме достатъчно добри в офанзивен план. Липсваше ни хищнически инстинкт. Имахме добри шансове, но не бяха стопроцентови. Когато пропускахме нашите възможности, Пари Сен Жермен създаваше опасности пред нашата врата. Хората видяха, че бяхме близо до финала, но нещата не се получиха. Вкарахме с последната възможност, но беше твърде късно. Липсваха ключовите моменти. В наказателното поле на ПСЖ не успяхме да намерим правилните решения. Не очаквахме мач като миналата седмица. Днес играхме интензивно и с добра преса, но трябваше да бъдем по-агресивни в офанзивен план.

Заслужено спечелихме титлата в лигата. Очакваме с нетърпение финала за Купата в Берлин. Но в момента разочарованието надделява”, каза Нойер.

