Нойер: Липсваше ни хищнически инстинкт

Мануел Нойер говори след равенството 1:1 на своя Байерн (Мюнхен), което не стигна на баварците да се класират за финала на Шампионската лига. Стражът изигра много силен мач на “Алианц Арена” и спаси отбора си в ключови моменти, но и колегата му от другата страна Матвей Сафонов направи същото, което попречи на германския колос да преодолее изоставането от 4:5 в първата среща в Париж. Въпреки това Байерн вече си гарантира титлата в германската Бундеслига и все още мечтае за златен дубъл, ако вдигне и трофея от турнира за Купата на Германия.

“Не бяхме достатъчно добри в офанзивен план. Липсваше ни хищнически инстинкт. Имахме добри шансове, но не бяха стопроцентови. Когато пропускахме нашите възможности, Пари Сен Жермен създаваше опасности пред нашата врата. Хората видяха, че бяхме близо до финала, но нещата не се получиха. Вкарахме с последната възможност, но беше твърде късно. Липсваха ключовите моменти. В наказателното поле на ПСЖ не успяхме да намерим правилните решения. Не очаквахме мач като миналата седмица. Днес играхме интензивно и с добра преса, но трябваше да бъдем по-агресивни в офанзивен план.

Manuel Neuer: "We didn't have big chances today, but we still created enough to score. We missed the killer mentality that PSG had to score the goals. We were close to the final but couldn't take the next step. Our goal came too late. We missed key moments today.

Заслужено спечелихме титлата в лигата. Очакваме с нетърпение финала за Купата в Берлин. Но в момента разочарованието надделява”, каза Нойер.

Neuer on the season: "We deservedly won the league title. We're looking forward to the Pokal final in Berlin. But right now, disappointment prevails"