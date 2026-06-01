Турция разпердушини Северна Македония в контрола

  • 1 юни 2026 | 22:51
Турция записа мощна победа с 4:0 над Северна Македония в контролна среща от подготовката си за Световното първенство. Югоизточните ни съседи бяха безпощадни в този мач и дори можеха да запишат и по-изразителен успех.

Головото шоу започна още във 2-рата минута, когато Оркун Кюкчу засече от движение центриране по земя на Огюз Айдън.

Вторият гол не закъсня и дойде в 16-ата минута. Джан Узун вкара с хубав изстрел по земя от границата на наказателното поле в близкия ъгъл на вратаря, който също не реагира по най-добрия начин.

Дениз Гюл направи резултата класически в 53-тата минута, разписвайки се с глава.

Четвъртото попадение пък бе дело на Баръш Йълмаз в 70-ата минута след красива комбинация. Ирфан Каведжъ бе изведен с пета в наказателното поле, той върна от аутлинията към Йълмаз, който стреля във вратата за 4:0.

Това бе последна проверка за Турция на родна земя. Отборът е предвидил още една контрола преди Мондиала, като тя ще е с Венецуела, но ще се проведе в САЩ.

