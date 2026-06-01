Норвегия отупа съседите от Швеция

Норвегия записа изразителна победа с 3:1 над съседите от Швеция в контролна среща, играна на стадион "Улевал" в Осло. Двата тима направиха доста атрактивен двубой, който можеше да завърши и с още голове в двете врати. Той бе част от подготовката им за предстоящото Световно първенство.

Първото полувреме премина изцяло под диктовкана на Норвегия. Домакините поведоха в 8-ата минута, когато удар на Юлиан Риерсон бе отклонен от Йорген Странд Ларсен с глава за 1:0.

В 18-ата минута резултатът бе удвоен. Антонио Нуса бе изведен в наказателното поле, елегантно финтира защитник и стреля във вратата за 2:0.

След това резултатът стана класически в 37-ата минута. Странд Ларсен добави втори гол на сметката си, разписвайки се отново с глава след центриране от корнер.

Положението можеше да стане още по-критично за гостите, но гол на Давид Мьолер Волфе бе отменен заради засада.

В края "тре кронур" все пак успя да защити честта си. В 74-тата минута Александър Исак получи дълъг пас в предни позиции, финтира защитник и с прекрасен прехвърлящ удар намери далечния ъгъл на вратата за 3:1.

В 80-ата минута гостите вкараха и второ попадение чрез Себастиан Нанаси, но то бе отменено след намесата на ВАР.

Норвегия ще има още една проверка преди Мондиала, като ще премери сили с Мароко на 7 юни. Швеция също има предвидена още една проверка с Гърция на 4 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google