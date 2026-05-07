Кимих: Градим нещо голямо, догодина пак ще атакува трофея в ШЛ

Един от емблематичните футболисти на Байерн (Мюнхен) в последните години, Йошуа Кимих, заяви, че той и неговите съотборници са допуснали прекалено много грешки, което е коствало снощното отпадане на тима от ПСЖ на 1/2-финалите в Шампионската лига. Халфът обаче демонстрира борбеност и бе категоричен, че баварците градят нещо голямо, а спечелването на трофея в най-комерсиалния клубен турнири ще дойде, просто няма да е тази година.

“Искам да говоря за собственото ни представяне, а не за съдията. Допуснахме прекалено много грешки в решаващи моменти, но не мисля, че това ще ни извади от релси. Все още вярвам, че този отбор може да спечели Шампионската лига. За съжаление, не и тази година. През моите 11 години в клуба това беше най-добрият ни сезон - дори по-добър от този, когато спечелихме требъл. Това не играехме добър футбол през половината сезон, след което обърнахме нещата във втората половина. Но по отношение на постоянство през цялата кампания, не съм преживявал такъв сезон. Така че е още по-горчиво, че днес бяхме елиминирани. Всички в съблекалнята вярват, че този отбор може да спечели Шампионската лига. Вярваме в треньора, в щаба, вярваме в себе си. Градим нещо голямо. През миналия сезон бяхме добри, не бяхме по-слаби от Интер. Този сезон се доближихме още, играхме наравно с много силен отбор, какъвто е ПСЖ. Ще атакуваме трофея догодина”, категоричен бе Кимих след срещата.

Снимки: Gettyimages