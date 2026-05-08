  Байерн и Нюкасъл вече преговарят за Антъни Гордън, но разминаването е сериозно

  • 8 май 2026 | 01:49
Ръководството на Байерн (Мюнхен) е провело разговори с Нюкасъл относно евентуален трансфер на крилото Антъни Гордън, съобщава журналистът Флориан Плетенберг.

Според информацията, английският клуб е поставил първоначална цена от около 90 милиона евро за 25-годишния футболист. Същата сума е била съобщена и на другите клубове, които проявяват интерес към Гордън, сред които са Барселона, Арсенал и Ливърпул.

Въпреки че се очаква реалната трансферна сума да бъде между 75 и 85 милиона евро, от Байерн не са готови да платят подобна цена. Поради тази причина Нюкасъл продължава преговорите с останалите кандидати за подписа на английския национал.

Желанието на самия футболист е да бъде продаден още преди началото на Световно първенство.

Снимки: Imago

