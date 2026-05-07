Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 387
  • 3
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер ще остане в клуба за още един сезон и скоро ще подпише нов договор, съобщи "Кикер".

Според информацията преговорите вече са в ход и са в заключителен етап, като в началото на следващата седмица сделката ще бъде обявена официално. Очаква се Нойер да остане титулярният вратар на отбора, но неговият заместник - 22-годишният Йонас Урбиг, ще получава повече игрово време. 40-годишният ветеран ще бъде ментор на далеч по-младия си съотборник и ще помогне на треньорския щаб на клуба да го превърне в негов наследник. Подчертава се, че и двамата вратари са доволни от това споразумение.

Този сезон Нойер е изиграл 36 мача във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 1300
  • 0
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 325
  • 0
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 295
  • 0
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 7608
  • 15
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 615
  • 1
Килиан Мбапе на практика си осигури голмайсторския приз в ШЛ

Килиан Мбапе на практика си осигури голмайсторския приз в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:22
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 16402
  • 21
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 16938
  • 31
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 6966
  • 31
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 10159
  • 3
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 11148
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4218
  • 0