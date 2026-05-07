Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер ще остане в клуба за още един сезон и скоро ще подпише нов договор, съобщи "Кикер".
Според информацията преговорите вече са в ход и са в заключителен етап, като в началото на следващата седмица сделката ще бъде обявена официално. Очаква се Нойер да остане титулярният вратар на отбора, но неговият заместник - 22-годишният Йонас Урбиг, ще получава повече игрово време. 40-годишният ветеран ще бъде ментор на далеч по-младия си съотборник и ще помогне на треньорския щаб на клуба да го превърне в негов наследник. Подчертава се, че и двамата вратари са доволни от това споразумение.
Този сезон Нойер е изиграл 36 мача във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи.
