Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер ще остане в клуба за още един сезон и скоро ще подпише нов договор, съобщи "Кикер".

Според информацията преговорите вече са в ход и са в заключителен етап, като в началото на следващата седмица сделката ще бъде обявена официално. Очаква се Нойер да остане титулярният вратар на отбора, но неговият заместник - 22-годишният Йонас Урбиг, ще получава повече игрово време. 40-годишният ветеран ще бъде ментор на далеч по-младия си съотборник и ще помогне на треньорския щаб на клуба да го превърне в негов наследник. Подчертава се, че и двамата вратари са доволни от това споразумение.

🚨❤️🤍 Manuel Neuer is expected to stay at Bayern for one more season and sign a new contract soon!



The negotiations are already underway, agreement at final stages.



Bayern informed agents of goalkeepers being offered that they plan with Neuer staying barring any surprise. pic.twitter.com/Rib6PnNSyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Този сезон Нойер е изиграл 36 мача във всички турнири, допуснал е 39 гола и е запазил 11 сухи мрежи.

Снимки: Gettyimages