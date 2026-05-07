Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

С отпадането си от Пари Сен Жермен в полуфиналите на Шампионската лига, германският колос Байерн (Мюнхен) не успя да наруши своя негативна тенденция в турнира, чието начало е отпреди повече от половин век.

Става въпрос за случаите, в които баварците срещат действащия първенец в елиминациите на турнира. В седем от осем подобни сблъсъка Байерн отпада от КЕШ/ШЛ, отстъпвайки на Аякс (1972/73), Милан (1989/90), Борусия (Дортмунд) (1997/98), Интер (2010/11), Реал Мадрид (2016/17 и 2017/18) и ПСЖ (2025/26). Eдинственото изключение е от сезон 2000/01, когато мюнхенци отстраняват “лос бланкос” в полуфиналите, след което триумфират с трофея, надвивайки друг испански тим - Валенсия, след изпълнение на дузпи.

O Bayern de Munique foi eliminado em 7 das 8 ocasiões contra o atual campeão nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA:



- Ajax 1972/73 (eliminado)

- Milan 1989/90 (eliminado)

- Borussia Dortmund 1997/98 (eliminado)

- Real Madrid 2000/01 (classificado)

- Inter de Milão…

Също така снощното елиминиране на Байерн му попречи да се класира за 12-и път на финал в турнира, което щеше да го постави еднолично на второто място в това отношение. В момента баварците делят тази позиция с Милан, докато убедителен лидер по финали е Реал Мадрид със своите 18. Освен това мюнхенци няма да успеят да се изравнят по трофеи с “росонерите”, които са втори в класацията със 7, като и тук категоричен рекордьор е “Кралския клуб” със своите 15 отличия.

📊🏆 FINALES POR CLUB - UEFA CHAMPIONS LEAGUE:



18 - 🇪🇸 Real Madrid

11 - 🇮🇹 AC Milan

11 - 🇩🇪 Bayern Múnich

10 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

9 - 🇮🇹 Juventus

8 - 🇪🇸 Barcelona

7 - 🇮🇹 Inter

7 - 🇵🇹 Benfica

6 - 🇳🇱 Ajax

5 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

3 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

3 - 🇩🇪 Borussia Dortmund

3 - 🇪🇸 Atlético…

