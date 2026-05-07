Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Хари Кейн записа нови постижения в ШЛ въпреки отпадането на Байерн

Хари Кейн записа нови постижения в ШЛ въпреки отпадането на Байерн

  • 7 май 2026 | 11:42
  • 341
  • 0
Хари Кейн записа нови постижения в ШЛ въпреки отпадането на Байерн

Въпреки че Байерн (Мюнхен) отпадна от Шампионската лига, голмайсторът на тима Хари Кейн за пореден път успя да постави върхови постижения с представянето си в турнира.

Ето в какво головата машина Кейн отстъпва само на Холанд и Нистелрой
Ето в какво головата машина Кейн отстъпва само на Холанд и Нистелрой

В заключителните минути на снощното реми 1:1 с Пари Сен Жермен нападателят успя да се разпише за своя тим. Така той се отчете с гол в шести пореден елиминационен мач в ШЛ, в който е взел участие. Серията му започна още през миналия сезон в реванша с Интер и продължи през тази кампания в първия двубой срещу Аталанта, след което той остана на пейката в реванша поради лека контузия, но впоследствие се разписа и в двете срещи с Реал Мадрид и ПСЖ.

Така Кейн се превърна в първия играч в историята на Байерн с гол в шест последователни изиграни мача в тази фаза на турнира. Само още един футболист сред всички отбори в ШЛ може да се похвали с подобно постижение, а именно Кристиано Роналдо с екипа на Реал Мадрид през пролетта на 2012 и 2013 година.

Освен това Кейн вече има общо 20 голови приноса в елиминациите на ШЛ в своята кариера, като само двама негови сънародници са с повече: Франк Лампард с 24 и Уейн Рууни с 23.

Общо през този сезон 32-годишният играч се отчете с 13 гола в 14 срещи в Шампионската лига, като никой друг англичанин няма толкова попадения в турнира в рамките на една кампания.

Самият нападател изрази огорчението си от отпадането на своя тим, но изрази надежда, че сезонът може да приключи с домашен дубъл. “Тежко е, като имахме достатъчно шансове в мача, за да стигнем до финала. Сега фокусът ми е върху финала за Купата на Германия. Имаме възможността да постигнем дубъл. Що се отнася до финала в ШЛ, смятам, че ПСЖ е лек фаворит срещу Арсенал”, коментира той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

ПСЖ вече е френският отбор с най-много финали в Шампионската лига

  • 7 май 2026 | 06:47
  • 3699
  • 4
ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

ПСЖ е петият отбор през XXI век поредни финала в ШЛ

  • 7 май 2026 | 06:22
  • 3459
  • 2
Луис Енрике: Много сме щастливи

Луис Енрике: Много сме щастливи

  • 7 май 2026 | 05:42
  • 6794
  • 9
Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

Кварацхелия: Ще бъде трудно срещу Арсенал

  • 7 май 2026 | 05:19
  • 4805
  • 5
Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

  • 7 май 2026 | 04:36
  • 9840
  • 10
Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

  • 7 май 2026 | 03:56
  • 3441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 2714
  • 4
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 5950
  • 17
ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 78533
  • 559
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 115172
  • 255
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 6527
  • 8
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 2995
  • 0