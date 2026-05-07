Хари Кейн записа нови постижения в ШЛ въпреки отпадането на Байерн

Въпреки че Байерн (Мюнхен) отпадна от Шампионската лига, голмайсторът на тима Хари Кейн за пореден път успя да постави върхови постижения с представянето си в турнира.
Ето в какво головата машина Кейн отстъпва само на Холанд и Нистелрой
В заключителните минути на снощното реми 1:1 с Пари Сен Жермен нападателят успя да се разпише за своя тим. Така той се отчете с гол в шести пореден елиминационен мач в ШЛ, в който е взел участие. Серията му започна още през миналия сезон в реванша с Интер и продължи през тази кампания в първия двубой срещу Аталанта, след което той остана на пейката в реванша поради лека контузия, но впоследствие се разписа и в двете срещи с Реал Мадрид и ПСЖ.
Така Кейн се превърна в първия играч в историята на Байерн с гол в шест последователни изиграни мача в тази фаза на турнира. Само още един футболист сред всички отбори в ШЛ може да се похвали с подобно постижение, а именно Кристиано Роналдо с екипа на Реал Мадрид през пролетта на 2012 и 2013 година.
Освен това Кейн вече има общо 20 голови приноса в елиминациите на ШЛ в своята кариера, като само двама негови сънародници са с повече: Франк Лампард с 24 и Уейн Рууни с 23.
Общо през този сезон 32-годишният играч се отчете с 13 гола в 14 срещи в Шампионската лига, като никой друг англичанин няма толкова попадения в турнира в рамките на една кампания.
Самият нападател изрази огорчението си от отпадането на своя тим, но изрази надежда, че сезонът може да приключи с домашен дубъл. “Тежко е, като имахме достатъчно шансове в мача, за да стигнем до финала. Сега фокусът ми е върху финала за Купата на Германия. Имаме възможността да постигнем дубъл. Що се отнася до финала в ШЛ, смятам, че ПСЖ е лек фаворит срещу Арсенал”, коментира той.
Снимки: Gettyimages