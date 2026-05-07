Конрад Лаймер: Винаги съм смятал, че сме способни да направим обрат

Конрад Лаймер коментира отпадането на своя Байерн (Мюнхен) от Шампионската лига след равенство 1:1 в полуфиналния реванш срещу Пари Сен Жермен. Първият сблъсък преди седмица завърши при поражение с 4:5 за баварците и така парижани стигнаха до големия финал с общ резултат 6:5.

“Трудно е. Винаги е, когато излезеш от среща като тази. Мислих за двата мача - на това ниво всичко наистина се решава от малките детайли, решения, моменти. По някакъв начин аз винаги съм смятал, че ние сме способни да направим обрат. В края днес ние не победихме, а това, разбира се, боли в мач като този.

Някак чувствах, че ни липсваше завършващият удар, тази 100-процентова възможност. Наистина имахме много шутове и направихме много неща в наказателното поле. Но както казах - след два мача разликата е един гол срещу един много, много добър отбор.

В края този гол дойде твърде късно. Мисля, че ако той бе паднал малко по-рано, тогава целият стадион щеше да живне отново по начина, по който беше по време на цялата среща и може би щяхме да можем да я спечелим”, каза Лаймер.

