Съдията спести изгонване на Нуно Мендеш, смята Компани

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани критикува някои съдийски решения при равенството на тима му срещу Пари Сен Жермен (1:1), след което баварците бяха елиминирани от турнира на крачка от мечтания финал в Будапеща.

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

"Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен", смята белгийският специалист. В 29-ата минута левият бек спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуацията португалският съдия Жоао Пинейро отсъди игра с ръка на самия халф. "По отношение на решенията на съдията има защо да протестираме. Мендеш трябваше да получи втори жълт картон. В Париж нямаше дузпа за игра с ръка на Алфонсо Дейвис. Този, който е играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро", заяви треньорът, който води Байерн от лятото на 2024 година.

Снимки: Gettyimages

