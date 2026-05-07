Съдията спести изгонване на Нуно Мендеш, смята Компани

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани критикува някои съдийски решения при равенството на тима му срещу Пари Сен Жермен (1:1), след което баварците бяха елиминирани от турнира на крачка от мечтания финал в Будапеща.

Компани: Ще имаме и друг шанс, това е моята мотивация

"Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен", смята белгийският специалист. В 29-ата минута левият бек спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуацията португалският съдия Жоао Пинейро отсъди игра с ръка на самия халф. "По отношение на решенията на съдията има защо да протестираме. Мендеш трябваше да получи втори жълт картон. В Париж нямаше дузпа за игра с ръка на Алфонсо Дейвис. Този, който е играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро", заяви треньорът, който води Байерн от лятото на 2024 година.

🚨 Vincent Kompany: “Congrats to Bayern. But Nuno Mendes had to be sent off, in my opinion”. pic.twitter.com/kDlD3hBl7T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages