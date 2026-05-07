Компани: Ще имаме и друг шанс, а това моята мотивация

Венсан Компани говори след отпадането на своя Байерн (Мюнхен) от Пари Сен Жермен на 1/2-финалите в Шампионската лига. Баварците стигнаха до равенство 1:1 в реванша, но то не им стигна, тъй като загубиха първата среща в Париж с 4:5 и така отстъпиха в общия резултат с 5:6.

"Нямам право да бъда разочарован за дълго. Разбира се, загубихме от един много, много здрав сблъсък срещу много добър съперник. Трябваше да бъдем по-продължителни. Поздравления за ПСЖ. Шампионската лига приключи за нас този сезон, но ще имаме и друг шанс, а това моята мотивация.

Играли сме срещу ПСЖ пет пъти - два пъти сме печелили, два пъти сме губили и веднъж сме завършвали на равно. Опитахме всичко - това също трябва да бъде казано

Мисля, че действително първото ни полувреме беше добро. Единственото нещо, което пропдължавах да казвам е, че ПСЖ се защитаваха невероятно добре. Те просто бяха много активни, а дори когато ги поставяхме в опасни ситиуации, те продължаваха да бъдат сигурни, че ние може и да не нанесем завършващият удар", каза Компани.