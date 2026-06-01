Словакия прекърши Малта с гол дълбоко в добавеното време

Словакия победи Малта с 2:1 в контролна среща, играна на "МОЛ Арена" в Дунайска Стреда. Успехът на домакините не дойде никак лесно, като те стигнаха до победния гол дълбоко в добавеното време, макар да имаха тотално превъзходство в мача.

Лукаш Хараслин даде преднина на Словакия още в 9-ата минута, след като получи извеждащ пас, финтира защитник и хладнокръвно реализира за 1:0.

Малта обаче успя да възстанови равенството в 37-ата минута. Джоузеф Мбонг бе изпуснат от защитата при едно центриране пред вратата, овладя необезпокояван и отблизо вкара за 1:1.

Словакия все пак стигна до успеха в 97-ата минута. Роланд Галчик пое топката в наказателното поле освободи си пространство и с диагонален удар по земя вкара за крайното 2:1.

Следващата проверка на словаците е с Черна гора на 5 юни. Малта също има планирана още една контрола за лятото, като тя ще бъде срещу състава на Азербайджан.

