Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони от 2025 година от националния отбор на България ще проведат днес открита тренировка в тренировъчната зала на „Арена СамЕлион“ в Самоков, която може да гледате на живо в Sportal.bg.

Тимът воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите (VNL 2026).

Събитието ще започне в 15:00 часа и в първите 30 минути на разположение за интервюта ще бъдат селекционерът Бленджини и състезатели от отбора.

Веднага след това ще бъдат заснети и първите 15 минути от заниманието.

