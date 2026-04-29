11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в среща реванш от полуфиналите на турнира Sesame Купа България.

Първият двубой преди седмица в Разград завърши 2:1 в полза на “червените”.

Домакините стартират със същите 11, които започнаха и при победата в Разград. Това означава, че те правят цели 10 промени спрямо титулярите от дербито с Левски, загубено с 1:3. От този двубой остава само Брахими.

Гостите пък предприемат две промени спрямо 11-те, които пусна Пер-Матиас Хьогмо преди седмица в Разград. Чочев и Маркус заменят Салидо и Секо.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, Вердон, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 77. Маркус, 14. Станич, 18. Чочев, 9. Дуа