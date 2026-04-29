11-те на ЦСКА и Лудогорец, "червените" с 10 нови спрямо мача с Левски

  • 29 апр 2026 | 17:55
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Лудогорец, които излизат в среща реванш от полуфиналите на турнира Sesame Купа България.

Първият двубой преди седмица в Разград завърши 2:1 в полза на “червените”.

Домакините стартират със същите 11, които започнаха и при победата в Разград. Това означава, че те правят цели 10 промени спрямо титулярите от дербито с Левски, загубено с 1:3. От този двубой остава само Брахими.

Гостите пък предприемат две промени спрямо 11-те, които пусна Пер-Матиас Хьогмо преди седмица в Разград. Чочев и Маркус заменят Салидо и Секо.

ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 32. Родригес, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 38. Перейра, 9. Годой

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 4. Алмейда, Вердон, 3. Недялков, 23. Дуарте, 30. Нареси, 77. Маркус, 14. Станич, 18. Чочев, 9. Дуа

Преместиха мач на "Лаута" от Трета лига

ЦСКА в пълен състав за реванша с Лудогорец (групата на "червените")

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Организираните привърженици на Дунав призовават за подкрепа до последно и организират специална хореография

В продажба са билетите за дербито на Пловдив

Берое пусна двойно по-евтини билети за мача със Славия

Финал №3 в efbet Супер Волей: Левски 0:0 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Григор Димитров загуби от №312 в света

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

