ЦСКА в пълен състав за реванша с Лудогорец (групата на "червените")

Треньорският щаб на ЦСКА определи грепата за днешния реванш срещу Лудогорец от полуфиналите за Купата на България. Мачът стартира в 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, а първата среща преди седмица завърши 2:1 в полза на "червените".

В групата за днешния двубой се завръщат изтърпелите своите наказания Бруно Жордао и Анджело Мартино.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 5. Лумбард Делова, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 7. Улаус Скаршем, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.