Сектор "Г" с ясно послание след загубата в дербито

  • 29 апр 2026 | 19:35
По време на полуфиналния сблъсък за Купата между ЦСКА и Лудогорец, в сектор Г на Националния стадион се появи любопитен транспарант. Феновете на "червените" издигнаха надпис, който гласеше "Ние не избираме кога да подкрепяме!". Последва 2-минутно мълчание, след което запалянковците отново запяха своите песни.

ЦСКА 0:0 Лудогорец, Родригес за малко не направи дузпа след голяма глупост

Тази тяхна реакция идва дни след загубата с 1:3 в дербито с Левски. В този мач Христо Янев даде почивка на повечето си титуляри, а голяма част от "армейската" общност се обяви против това негово решение.

В Северната трибуна имаше и подготвена хореография, чрез която привържениците изразиха мнението си за случилото се срещу вечния съперник, изписвайки думата "ярост".

Снимки: Sportal.bg

