ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от класирането на финал за Sesame Купа на България. Специалистът смята, че тимът е успял заслужено да спечели мястото си в битката за трофея. Треньорът също така се върна към решението си да използва част от играчите с по-малко минути в дербито с Левски преди няколко дни, като смята, че това е било разумно решение, макар и част от феновете да не са били доволни.

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

“В Разград направиме много голяма крачка и днес трябваше да затвърдим започнатото там. Да не забравяме, че съперникът печели титлата 14 поредни години и ние днес не му позволихме да ни отбележи гол. Сега всички трябва да разберем - имаме ясна цел да обединим енергията на всички в клуба. Всеки мач за мен е специален в ЦСКА. Приемам го като възможност да покажем какво правим с моя екип. Трябва да сме смирени и до края на първенството да запазим добър състав и здрави хора за финала”.

“Бих казал на феновете, че те са сърцето на отбора. Ако понякакъв начин съм ги наранил, се извинявам, но аз трябва да бъда разумът, ако те са сърцето и трябва да взема трудните решения под голям стрес. Целта ни е да играем в Европа и моята задача е да обирам всички негативи и да го постигнем. Без сърцето нямаме същата енергия. Без ние да вземем най-добрите решения няма да се получат нещата. Затова сега искам да видя една обединена червена общност и да гледаме в една посока”, обобщи Янев.

