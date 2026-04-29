Бойко Величков: Заслужено сме на финал!

  • 29 апр 2026 | 22:02
  • 857
  • 3

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков говори пред репортерите след класирането на финал за Sesame Купа на България. Шефът на "червените" е доволен от постигнатия резултат и изрази мнение, че трудната работа пред отбора тепърва предстои.

"Днешният мач бе изключително важен в цялостната посока, в която сме тръгнали. С оглед всичко, което се случи на клуба през последните почти три години. Днес трябваше да бъде постигнат резултат, какъвто да ни отведе на финала. Ние все още нищо не сме спечелили.

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

Трудната работа предстои. Със сигурност има няколко неща, които трябва да кажем. Уважението към следващия противник в турнира. Ще обърнем внимание на силните му страни. Заслужено сме на финал!

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Разбрахме мнението на феновете. Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че очакванията, които носи присъствието ни в клуба за добри резултати, носят със себе си и трудни моменти. Това бе един труден момент за отбора и беше важно в този момент да постигнем този резултат", сподели Величков.

