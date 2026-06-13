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Очаквайте в 14:00 Левски и Хулио Веласкес са отбор и треньор на месец май след спечеланата шампионска титла на България
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  3. Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

  • 13 юни 2026 | 13:32
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Левски и Хулио Веласкес ще бъдат наградени съответно за отбор и треньор на месец май. Както е известно, през миналия сезон тимът прекъсна 17-годишното чакане и спечели своята 27-а шампионска титла на България.

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"Сините" вече започнаха подготовка за предстоящата кампания, в която ще направят всичко възможно да защитят трофея си, а в същото време ще искат да се представят по най-добрия начин и в Шампионската лига. До този момент Левски се подсили с три нови попълнения - Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев.

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