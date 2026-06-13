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  3. Близо 50 деца се включиха в кастингите на Академия БФС в Бургас и Варна

Близо 50 деца се включиха в кастингите на Академия БФС в Бургас и Варна

  • 13 юни 2026 | 15:57
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Близо 50 деца се включиха в кастингите на Академия БФС в Бургас и Варна

Бургас и Варна бяха домакини на поредните регионални кастинги на Академия БФС, които събраха близо 50 деца, родени през 2013 година. В рамките на двата селекционни дни младите футболисти имаха възможност да покажат своите качества и да направят първа крачка към включване в първия випуск на Академията.

Хасково бе домакин на втория регионален кастинг на Академия БФС
Хасково бе домакин на втория регионален кастинг на Академия БФС

Под ръководството на треньорския екип кандидатите преминаха през серия от упражнения и игрови ситуации, чрез които бяха оценени техните технически умения, футболна интелигентност, отношение към тренировъчния процес и потенциал за развитие. Кастингът в Бургас се проведе на 11 юни, а днес селекционната кампания продължи в морската столица.

Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив
Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Обиколката из страната продължава, като следващият регионален кастинг ще се състои на 15 юни във Велико Търново. Там нова група млади таланти ще получи шанс да се включи в селекционния процес и да се бори за място в Академията.

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