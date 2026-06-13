Близо 50 деца се включиха в кастингите на Академия БФС в Бургас и Варна

Бургас и Варна бяха домакини на поредните регионални кастинги на Академия БФС, които събраха близо 50 деца, родени през 2013 година. В рамките на двата селекционни дни младите футболисти имаха възможност да покажат своите качества и да направят първа крачка към включване в първия випуск на Академията.

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Под ръководството на треньорския екип кандидатите преминаха през серия от упражнения и игрови ситуации, чрез които бяха оценени техните технически умения, футболна интелигентност, отношение към тренировъчния процес и потенциал за развитие. Кастингът в Бургас се проведе на 11 юни, а днес селекционната кампания продължи в морската столица.

Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Обиколката из страната продължава, като следващият регионален кастинг ще се състои на 15 юни във Велико Търново. Там нова група млади таланти ще получи шанс да се включи в селекционния процес и да се бори за място в Академията.

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