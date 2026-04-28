БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

Съдийската комисия към Българския футболен съюз уважи искането на ЦСКА за съдията на полуфинала за Sesame Купа на България срещу Лудогорец. Главен рефер утре ще бъде Геро Писков, а не Георги Давидов, който беше определен първоначално. Реферите на VAR Волен Чинков и Венцислав Митрев пък бяха сменени с Васил Минев и Кристиян Колев.
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец
Вчера "армейците" излязоха с официална позиция, обявявайки се против назначението на Давидов и компания. С декларация излязоха и организираните привърженици от сектор "Г", които подкрепиха ръководството на ЦСКА срещу съдийския наряд.
Ето съобщението, което БФС публикува на своя сайт:
29 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.