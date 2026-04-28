Премиерът Гюров разговаря със сноубордистите Малена и Тервел Замфирови
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
Съдийската комисия към Българския футболен съюз уважи искането на ЦСКА за съдията на полуфинала за Sesame Купа на България срещу Лудогорец. Главен рефер утре ще бъде Геро Писков, а не Георги Давидов, който беше определен първоначално. Реферите на VAR Волен Чинков и Венцислав Митрев пък бяха сменени с Васил Минев и Кристиян Колев. 

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

Вчера "армейците" излязоха с официална позиция, обявявайки се против назначението на Давидов и компания. С декларация излязоха и организираните привърженици от сектор "Г", които подкрепиха ръководството на ЦСКА срещу съдийския наряд.

Ето съобщението, което БФС публикува на своя сайт:

29 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Иван Захариев Вълчев  

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Левски сяда отново на масата за преговори с Майкон

Геша: Каквото ние си направим

Добромир Дафинов: Да покажем какво можем

Тодор Манев: Много тежки 90 минути

Домовчийски: Ще се борим докрай

Манол Георгиев: Фактор са

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

ПСЖ и Байерн се изправят в епичен сблъсък на "Парк де Пренс"

Ботев се завръща към класиката

Барселона със специално изискване към Испания относно участието на Ямал на Световното

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

