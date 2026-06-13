Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Двубоят между САЩ и Парагвай (4:1) от Мондиала ще бъде запомнен и като първият, в който в действие влезе едно от новите изисквания за употребата на системата видеоасистент рефер. Става дума за въведоното преди турнира правило за т.нар. “сгрешена самоличност” - ситуация, при която е изгонен или санкциониран с жълт картон грешен футболист.

В 50-ата минута на мача парагваецът Мигел Алмирон влезе в единоборство с Тим Рийм от американския тим. В опита си да отнеме топката от играча на „албироха“ Рийм влезе с крак ниско долу, а южноамериканецът падна на земята. Главният съдия Дани Макели отсъди нарушение и показа жълт картон на американския защитник, но тогава се намеси ВАР, където отговорник беше испанецът Дел Серо Гранде. Така Макели проведе разговор със своите колеги от стаичката съгласно новото правило на ФИФА.

След като прегледа повторение на ситуацията на монитора, главният арбитър видя, че всъщност Алмирон е симулирал нарушението, тъй като Рийм дори не го докосва. В резултат на това той отмени жълтия картон на Рийм и го показа на бившия футболист на Нюкасъл.

The "Wrong Identity" rule was applied for the first time in football history. The VAR intervened to transfer a yellow card from US defender Ream to Paraguay attacker Almirón, who dived. pic.twitter.com/urvaRSvOXy — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 13, 2026

В същото време обаче беше отсъдено и нарушение в полза на САЩ, което е грешка, отбеляза бившият испански съдия Итуралде Гонсалес.

„При сгрешена самоличност може да се преразгледа само кой е извършителят, но не и да се променя техническото решение. Откъде измислиха това!“, коментира Итуралде Гонсалес, който е съдийски анализатор към “Ас” и “Кадена Сер”.

„Вече и съдиите са излишни“, продължи бившият международен рефер след това тълкуване на правилника. „Техническото обяснение, което дават, е, че при жълт картон заради сгрешена самоличност можеш да спреш играта. И те са се възползвали от това. Това е разтягане на правилата“, уточни Итуралде, който определи ситуацията като „една от грешките на Световното първенство“.

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