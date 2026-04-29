Факундо Родригес: Всички дадоха всичко от себе си

Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес сподели мнението си след нулевото равенство с Лудогорец в реванша за Купата на България. То обаче се оказа достатъчно за "армейците" да продължат към финала, след като бяха спечелили първия мач в Разград с 2:1.

"Основното беше това, което имаме в отбора като колектив. В предишния мач не дадохме нито една лесна топка на съперника. Всички дадоха всичко от себе си. И в този двубой беше по този начин.

Добре съм. Ударите са част от футбола. Не само аз, целият отбор имаме капацитета да се представяме по този начин. Имаме своята цел - да качим ЦСКА на възможно най-високото място и следващия сезон да вземем нашето място в Европа.

Хората извън терена ни помагат много. Лудогорец няма чак толкова много хора зад себе си. Когато пеят и скачат, по време на целия мач, трябва да се обърне внимание на феновете. За нас тази подкрепа е наистина страхотна. Всеки има своята възможност да дава своята емоция на хората отвън. Но и обратното. Заедно става това, което става", каза Родригес.