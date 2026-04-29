ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
Факундо Родригес: Всички дадоха всичко от себе си

  • 29 апр 2026 | 21:17
Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес сподели мнението си след нулевото равенство с Лудогорец в реванша за Купата на България. То обаче се оказа достатъчно за "армейците" да продължат към финала, след като бяха спечелили първия мач в Разград с 2:1.

"Основното беше това, което имаме в отбора като колектив. В предишния мач не дадохме нито една лесна топка на съперника. Всички дадоха всичко от себе си. И в този двубой беше по този начин.

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос
ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

Добре съм. Ударите са част от футбола. Не само аз, целият отбор имаме капацитета да се представяме по този начин. Имаме своята цел - да качим ЦСКА на възможно най-високото място и следващия сезон да вземем нашето място в Европа.

Хората извън терена ни помагат много. Лудогорец няма чак толкова много хора зад себе си. Когато пеят и скачат, по време на целия мач, трябва да се обърне внимание на феновете. За нас тази подкрепа е наистина страхотна. Всеки има своята възможност да дава своята емоция на хората отвън. Но и обратното. Заедно става това, което става", каза Родригес.

Още от БГ Футбол

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 121593
  • 563
ФК Ямбол се справи с „розите“

ФК Ямбол се справи с „розите“

  • 29 апр 2026 | 20:21
  • 585
  • 0
Без победител в Съединение

Без победител в Съединение

  • 29 апр 2026 | 20:04
  • 654
  • 0
Септември (Тервел) с категоричен успех в Търговище

Септември (Тервел) с категоричен успех в Търговище

  • 29 апр 2026 | 19:52
  • 444
  • 0
Сектор "Г" с ясно послание след загубата в дербито

Сектор "Г" с ясно послание след загубата в дербито

  • 29 апр 2026 | 19:35
  • 6943
  • 11
Несебър с минимална победа в Куклен, герой е вратарят на домакините

Несебър с минимална победа в Куклен, герой е вратарят на домакините

  • 29 апр 2026 | 19:30
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 121593
  • 563
Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 6317
  • 17
Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 32180
  • 12
Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 59930
  • 135
Съставите на Атлетико Мадрид и Арсенал, Сака и Езе започват на пейката

Съставите на Атлетико Мадрид и Арсенал, Сака и Езе започват на пейката

  • 29 апр 2026 | 20:58
  • 2787
  • 10
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 10725
  • 5