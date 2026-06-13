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  3. Георги Тодоров празнува юбилей

Георги Тодоров празнува юбилей

  • 13 юни 2026 | 13:27
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Георги Тодоров празнува юбилей

Днес бившият нападател и бивш старши треньор на „Левски“ Георги Тодоров празнува своя 70-годишен юбилей. Роден на 13 юни 1956 година той играе за „сините“ от средата до края на 70-те години. Записва 45 мача и вкарва 13 гола с екипа на „Левски“. Шампион и носител на Купата на България през сезон 1978/79 година.

Води представителния отбор на „Левски“ като временен наставник през сезони 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2018/19, 2019/20 и 2020/21 година. Трикратен шампион и носител на купата с „Левски“ като треньор. Има богат опит в школата на „сините“, в „А“ група е работил и в „Локомотив“ (Мездра).  

ПФК „Левски“ честити юбилея на Георги Тодоров и му пожелава много здраве, дълголетие и бъдещи щастливи мигове с любимия отбор.

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