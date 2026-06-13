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Черно море с първа тренировка в понеделник

  • 13 юни 2026 | 14:01
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Черно море с първа тренировка в понеделник

ПФК Черно море официално обявява, че предсезонната подготовка на представителния отбор ще стартира на 15 юни (понеделник). Първата тренировка на „моряците“ ще се проведе на стадион „Тича“ от 17:00 часа.

Част от футболистите вече преминаха задължителните медицински прегледи, а останалите ще го направят в деня на първото занимание. През първата седмица от подготовката отборът ще тренира във Варна, като акцентът ще бъде върху въвеждащи натоварвания, функционални тестове и възстановяване след паузата.

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След началния етап тимът ще се премести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката за новия сезон.

Старши треньорът Илиан Илиев ще даде подробности относно подготовката, селекцията – напускащите и новопривлечените футболисти в изявление пред медиите преди отборът да излезе за първото занимание.

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