Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Участниците в евротурнирите, особено тези в ШЛ и ЛЕ, не играят само за себе си, а и за всички останали елитни тимове в съответната държава. Това в особена степен важи за по-бедните първенства, каквото е и българското.

Ако през предстоящия сезон Левски успее да влезе в основната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир, то “сините” ще си заработят над 20 млн. евро. Не без значение обаче е и че от евентуалния успех на родния шампион ще се възползват и останалите клубове от efbet Лига, които не са попаднали в основната фаза на европейски турнир.

Всеки от елитните ни тимове ще получи около 400 000 евро от солидарните плащания на УЕФА, изчисли Sportal.bg. Като прибавим и тези от клубовете, които не спазват правилото за “четиримата българи”, то сумата може да достигне до 500 000 евро.

Припомняме, че благодарение на доброто представяне на Лудогорец в ЛЕ през изминалия сезон, българските клубове ще получат от УЕФА около 280 000 евро всеки - малко под 200 000 евро от фонд солидарност, а останалите са заради неспазване на правилото за “четирима българи” от Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА и Берое.

Това значи, че ако носителят на купата на България ЦСКА повтори постижението на “орлите” в ЛЕ, ще осигури споменатата по-горе сума на останалите отбори в efbet Лига.

Лудогорец и ЦСКА 1948 също имат възможност да “субсидират” финансово съперниците си в родното първенство. За целта трябва да влязат в основната фаза на Лига на конференциите. Там обаче бонусите са по-малки, но въпреки това едва ли ще са под 100 000 евро за клуб, неучастващ в основната фаза.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google