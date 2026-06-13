Ботев (Пд): Продадохме над 1000 карти, интересът е голям и отваряме каса

Повече от 1000 ботевисти са закупили абонаментни карти за сезон 2026/27, разкриха от ръководството на клуба. Поради засиления интерес "канарчетата" отварят каса на стадиона в почивните дни, където желаещите могат да се сдобият с карта.

"Благодарим на всички „жълто-черни“ фенове, които се сдобиха с карти за следващия сезон. Заради големия интерес в събота и неделя ще бъде отворена билетната каса на „Колежа“ откъм ул. „Богомил“. Касата и в двата дни ще работи от 10:00 до 18:00 часа. От следващата седмица ще бъдат пуснати в свободна продажба всички незаети места", гласи информацията на пловдивчани.

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