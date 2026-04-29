ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
  3. Майкъла: Финалът ще е още по-тежък

Майкъла: Финалът ще е още по-тежък

  • 29 апр 2026 | 21:43
Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев бе доволен от класирането за финала за Купата на България след крайния успех над Лудогорец. Майкъла обаче е на мнение, че финалът с Локомотив (Пловдив), ако “смърфовете” не допуснат голяма издънка срещу Арда утре след успеха с 4:0 в първия мач, ще е тежък за “червените”.

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос
ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

“Мисля, че мачът с Локомотив (Пловдив) ще бъде тежък, може би и по-тежък от този. Няма слаби треньори. Добър в Левски и ЦСКА треньор е този, който стане шампион и вземе купата. С Левски беше трагичен. Играят десет нови. Едно днес има само един българин и се класирахме на финала. Мачът на сезона винаги е финалът. Винаги може да станат изненади. Имаме страхотни футболисти, просто още не можем да ги напаснем. ЦСКА според мен има поне 7-8 много висок клас футболисти. Догодина ще сме конкуренция и за титлата. Ето в Левски направиха с по-малко бюджет отбор, който е шампион. Мисля, че това със смяната на съдийската бригада не беше професионално. Това със съдиите е едно извинение за мен. Съдиите свирят добре за мен. Няма нещо кой знае колко фрапантно. Те не са факторът в българското първенство”, каза Майкъла.

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ФК Ямбол се справи с „розите“

Без победител в Съединение

Септември (Тервел) с категоричен успех в Търговище

Сектор "Г" с ясно послание след загубата в дербито

Несебър с минимална победа в Куклен, герой е вратарят на домакините

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

Янев след успеха: Феновете са сърцето, но аз трябва да съм разумът на ЦСКА

Епичен финал! Нефтохимик шокира Левски в София

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Съставите на Атлетико Мадрид и Арсенал, Сака и Езе започват на пейката

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

