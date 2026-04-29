Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

Олимпийският шампион Карлос Насар, който подкрепи на живо ЦСКА в реванша срещу Лудогорец за Купата на България, поздрави отбора за достигането на финал. Българинът, който преди по-малко от седмица отново стана европейски шампион, получи фланелка на "червените" с №1.

"Усетих, че момчетата има още много какво да покажат. Надявам се да го покажат и в евротурнирите. Винаги, когато имам възможност, съм тук. В повечето случаи късметът идва при подготвените. Момчетата си заслужават успеха.

Жестът на ЦСКА означава една подкрепа за мен, за целите ми и за нещата, които правя. Означава, че оценяват трудна ми. Преди Европейското първенство получих и видео от отбора и аз също им благодаря за подкрепата. Ако имам възможност да дойда на финала, ще дойда със сигурност.

Има още много неща, по които трябва да работя, най-вече в изтласкването. Пожелавам си да бъда здрав, защото когато съм здрав, мога всичко", заяви Насар.