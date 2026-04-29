Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

  • 29 апр 2026 | 22:22
  • 424
  • 3

Олимпийският шампион Карлос Насар, който подкрепи на живо ЦСКА в реванша срещу Лудогорец за Купата на България, поздрави отбора за достигането на финал. Българинът, който преди по-малко от седмица отново стана европейски шампион, получи фланелка на "червените" с №1.

"Усетих, че момчетата има още много какво да покажат. Надявам се да го покажат и в евротурнирите. Винаги, когато имам възможност, съм тук. В повечето случаи късметът идва при подготвените. Момчетата си заслужават успеха.

Жестът на ЦСКА означава една подкрепа за мен, за целите ми и за нещата, които правя. Означава, че оценяват трудна ми. Преди Европейското първенство получих и видео от отбора и аз също им благодаря за подкрепата. Ако имам възможност да дойда на финала, ще дойда със сигурност.

Има още много неща, по които трябва да работя, най-вече в изтласкването. Пожелавам си да бъда здрав, защото когато съм здрав, мога всичко", заяви Насар.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 132461
  • 647
  • 29 апр 2026 | 20:21
  • 786
  • 0
  • 29 апр 2026 | 20:04
  • 897
  • 0
  • 29 апр 2026 | 19:52
  • 600
  • 0
  • 29 апр 2026 | 19:35
  • 10349
  • 14
  • 29 апр 2026 | 19:30
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 132461
  • 647
  • 29 апр 2026 | 21:23
  • 13990
  • 67
  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 38783
  • 15
  • 29 апр 2026 | 23:20
  • 8586
  • 171
  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 65197
  • 142
  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 12126
  • 5