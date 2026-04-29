Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

ЦСКА и Лудогорец се изправят един срещу друг в двубой-реванш от 1/2-финалите за Sesame Купа на България. Мачът на стадион “Васил Левски” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Геро Писков.

Двубоят е от изключително голямо значение и за двата тима и може да попадне в графата “всичко или нищо” както за “червените”, така и за “орлите”. ЦСКА е извън битката за титлата и целта пред клуба отдавна е била спечелването на Купата. Първата крачка за класиране е вече направена, след като в първия двубой столичани успяха да се наложат с 2:1 в Разград и да излязат с лека преднина днес. Лудогорец обаче със сигурност няма да иска да остави нещата така и ще влезе в днешната битка с ясната цел да победи.

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Въпреки победата над “орлите” преди седмица, настроението в ЦСКА определено не е приповдигнато последните дни. Причината е, че миналия уикенд “червените” отстъпиха с 1:3 от Левски в efbet Лига, което остави сериозна горчилка както у феновете, така и у футболистите и треньорите. Сериозни полемики доведе и изборът на стартов състав за дербито. Христо Янев беше направил цели десет промени и пусна главно резервни футболисти в най-голямото българско дерби, за да може да запази основните си играчи за днес. Това, заедно със загубата, обаче не се хареса никак на запалянковците, които открито критикуваха решението на старши треньора. Така напрежението върху днешния мач ще е още по-голямо за ЦСКА, тъй като евентуално отпадане от турнира за Купата на България напрактика ще обезмисли остатъка от сезона за “червените”.

"Вабанк": Прав ли беше Янев да жертва дербито с Левски за реванша с Лудогорец

Ситуацията в Лудогорец също не е по-розова. “Орлите” са в серия от четири мача без победа във всички турнири и настроението в отбора е все по-обтегнато. Разградчани почти сигурно изпуснаха титлата и за първи път от 14 години изглежда, че няма да станат шампиони на България. Това би станало и официално, ако в събота Левски се наложи над ЦСКА 1948. Към момента разликата между Лудогорец и “сините” е 13 точки с пет оставащи мача до края.

Именно поради тази причина единствената цел, която стои пред момчетата на Пер-Матиас Хьогмо, е спечелване на Купата. Разградчани също запазиха някои от основните си играчи в последния мач и подобно на днешния си опонент загубиха своята среща от efbet Лига. Лудогорец отстъпи с 1:2 от ЦСКА 1948, което пък беше добре дошло за Левски. Днес обаче “орлите” ще бъдат без двама от играчите си - Едвин Куртулуш и Кайо Видал, които са аут заради травми.

Напрежение преди днешната среща породи и решението на БФС да назначи Георги Давидов за главен съдия и Волен Чинков за ВАР-рефер. Това отприщи реакцията на ЦСКА, които в официалната си страница се обявиха против двамата съдии. Все пак от БФС реагираха и уважиха протеста на “червения” клуб и смениха реферите за днешния сблъсък. Така главен съдия ще бъде Геро Писков, а на ВАР ще е Васил Минев и Кристиян Колев.

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

ЦСКА и Лудогорец вече играха три пъти през сезона и освен днешната среща предстоят още два сблъсъка до края на кампанията. Както стана ясно миналата седмица “червените” се наложиха с 2:1, преди това обаче “орлите” смачкаха своя опонент с 3:0. Първата среща през сезона завърши без победител - 0:0. Ако днес разградчани победят с един гол разлика своя опонент, това ще означава продължения и дузпи.