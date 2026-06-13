Дани Младенов напуска Кюстендил, още две знакови фигури си тръгват от клуба

Играещият старши треньор Даниел Младенов напуска Кюстендил. Заедно с него си тръгват още изпълнителният директор Димитър Илиев и капитанът Боян Стойнев. Причината за раздялата е разминаването с клубното ръководство по отношение на бюджета.

Младенов застана начело на Кюстендил преди две години и още в първия сезон беше близо до това да върне отбора в професионалния футбол. Тимът му обаче остана на втората позиция в Югозападната Трета лига за сметка на Вихрен, който тогава спечели промоция за Втора лига. През изминалата кампания "сините" завършиха на пето място в крайното класиране, въпреки че бяха с един от най-ниските бюджети в групата.

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"Тръгваме си заедно с изпълнителния директор Димитър Илиев и капитана на отбора Боян Стойнев. Искахме да работим за Кюстендил и положихме големи усилия. През зимата бяхме пред дилема дали да продължим. Все пак останахме в труден момент, за да спасим клуба. Завършихме пети в класирането, с може би един от най-ниските бюджети", започна Младенов пред Sportal.bg, след което коментира причините, довели до раздялата на тримата с клуба.

"Искахме да вдигнем малко заплатите на футболистите и да вземем поне двама-трима нови играчи. Финансовите условия не са големи. Разговаряхме с президента и преценихме, че не можем да изпълним целите на клуба с този бюджет. Благодарим на кмета и на Общината - винаги са се отзовавали, когато има нужда от нещо. Местният бизнес обаче не помага и не можем да се справяме.

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Моите цели са по-големи, а трябва да се борим за оцеляване с този бюджет. Положихме много усилия на лош терен, заради който се получиха тежки травми. Жалко, че няма да използваме новия терен на стадион "Осогово". Ние и тримата сме от Кюстендил и винаги се отзоваваме, когато футболът има нужда от нас.

Към този момент няма предложение от друг отбор. Не е това причината за раздялата. Може да е за добро за клуба", каза още Дани Младенов.

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