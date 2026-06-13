Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

След като вече се изиграха няколко срещи от Световното първенство, идва ред и на първия от големите фаворити да излезе на сцената - Бразилия. Час след полунощ “селесао” се изправя срещу Мароко в мач от група “С”, която са още Хаити и Шотландия.

Срещата ще бъде на стадион „МетЛайф Стейдиъм“ в Ню Джърси, където ще бъде и финалът на 19 юли, с който бразилците се надяват и да завършат участието си в турнира.

Бразилия - Мароко е сблъсък между най-успешната нация в историята на мондиалите и отбора, който пренаписа историята за Африка само преди четири години.

Бразилия стартира турнира със самочувствието от своите пет световни титли и участие на всички световни първенства. „Селесао“ винаги са фаворити, но този път напрежението е още по-голямо под ръководството на Карло Анчелоти. От другата страна е Мароко – тимът, който в Катар през 2022 г. стана първият африкански отбор, достигнал до полуфинал на световно първенство. За „атласките лъвове“ това е седмо участие на финали, като те вече доказаха, че не се страхуват от нито един съперник.

Проблемът в лагера на южноамериканците е отсъствието на контузения Неймар. Мароканците също имат своите кадрови проблеми, след като в последния момент заради травми от групата отпаднаха водещи фигури като Найеф Агер и Ез Абде.

Бразилия влиза в двубоя в отлична серия от победи в контролните срещи, надделявайки над Египет (2:1), Панама (6:2) и Хърватия (3:1). Единственото им скорошно поражение бе от Франция с 1:2 през март. Мароко също демонстрира стабилност, като е в серия от пет мача без загуба.

Историята на директните сблъсъци е кратка, но любопитна. Бразилия победи Мароко с 3:0 в груповата фаза на Мондиал 1998, но последната среща между двата тима – приятелски мач през март 2023 г. – завърши с исторически успех за мароканците с 2:1.

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