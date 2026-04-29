ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
Сълзи в очите на Янев след класирането на финал (видео)

  • 29 апр 2026 | 21:44
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не успя да задържи емоциите си след класирането на "червените" на финал за Sesame Купа на България. Отборът му отстрани Лудогорец след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на Националния стадион.

След края на днешния двубой Янев и футболистите му отидоха пред сектор Г, където заедно с феновете споделиха радостните моменти. Минавайки пред сектор А, наставникът беше бурно аплодиран от привържениците, при което се видяха сълзи в очите му.

Припомняме, че в последните дни Христо Янев беше критикуван от голяма част от феновете на ЦСКА за решението си в дербито срещу Левски да съхрани титулярните състезатели. След ремито с Лудогорец той се извини на запалянковците, но призова за повече разум.

