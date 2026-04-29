Сълзи в очите на Янев след класирането на финал (видео)

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не успя да задържи емоциите си след класирането на "червените" на финал за Sesame Купа на България. Отборът му отстрани Лудогорец след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на Националния стадион.
След края на днешния двубой Янев и футболистите му отидоха пред сектор Г, където заедно с феновете споделиха радостните моменти. Минавайки пред сектор А, наставникът беше бурно аплодиран от привържениците, при което се видяха сълзи в очите му.
Припомняме, че в последните дни Христо Янев беше критикуван от голяма част от феновете на ЦСКА за решението си в дербито срещу Левски да съхрани титулярните състезатели. След ремито с Лудогорец той се извини на запалянковците, но призова за повече разум.