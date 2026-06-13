САЩ 1:0 Парагвай, страхотна солова акция на Пулишич завърши с автогол

Отборите на САЩ и Парагвай играят при 1:0 в четвъртия мач от Мондиал 2026.



Единственото попадение към момента падна след болезнен ранен автогол на гостите, отбелязан от Дамиан Бобадийя (8').



Това е първият мач от световните футболни финали, който "янките" посрещат, след като в предходните два дни останалите домакини на форума Мексико и Канада вече направиха своите пищни откривания. Сега мачът е на "СоФи Стейдиъм" в окръг Ингълуд на Лос Анджелис, щата Калифорния, като първият съдийски сигнал трябва да прозвучи около 4:00 часа българско време. Двубоят е от група "D" на шампионата на планетата, като това е и първата среща тук. Останалите два тима Австралия и Турция ще играят помежду си след около 24 часа в утрешния 14-и юни (неделя) отново в ранен час за европейското време - 7:00.

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Спрямо контролата, изиграна на 6-и юни (събота) срещу четрикратния световен шампион Германия селекционерът на "янкитата" Маурицио Почетино пусна идентичен състав. Тогава САЩ отстъпи с 1:2 от Бундес Тима и както в проверката, така и в първия официален мач Почетино заложи на изявени футболисти от топ 5 първенствата на Европа, като се очакваше напред да заблестят звездите от италианската Серия А в лицето ма Уестън Маккени от Ювентус и Кристиан Пулишич. Налице бе и халфът Антъни Робинсън, който седмица по-рано се разписа срещу германците.

Парагвай от своя страна влезе в мача, след като взе последната си победа с категоричното 4:0 срещу скромния тим на Никарагуа. Ромеро и Алмирон, които вкараха две от попаденията за тази изразителна победа, бяха и днес сред титулярите на "зеления килим". Другите двама от голмайсторите във въпросния двубой, игран също на 6-и юни (събота) - Майдана и Галарса, тогава стартираха на резервната скамейка, но днес селекционерът Густаво Алфаро реши да се възползва от техните услуги още от първия съдийски сигнал.

Equipo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️



📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el debut en la máxima cita.



🆚 🇺🇸

🏆 @FIFAWorldCup 2026 - Grupo D

🏟️ Los Angeles Stadium

🕙 22:00 h

📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal



¡Dale la #Albirroja ⚪🔴!… pic.twitter.com/AuLwohvvUv — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026

Малко повече от 60 секунди бяха нужни на южноамериканците да организират скоростна атака, при която Санабрия се вмъкна в наказателното поле и намери Енсисо, който опита почти от нулев ъгъл да разстреля вратаря на "янките" Мат Фрийз. Домакините от своя страна не чакаха много да отговорят чрез своя централен нападател Балогун излезе на стрелкова позиция, но чукна прекалено леко коженото кълбо и го прати в обятията на противниковия вратар Орландо Хил, тъй като бе притиснат с тяло в гръб от страна на парагвайски бранител.



Този взривен старт на срещата амбицира играчите на САЩ да вдигнат темпото и съвсем скоро те избухнаха с ново нападение, което този път донесе огромна радост за феновете, изпълнили до краен предел "СоФи Стейдиъм" в Лос Анджелис. Кристиан Пулишич свърши голямата работа след убийствен пробив, навлизайки в съперниковата пеналтерия, след което намери с пас колегата си от Серия А Уестън Маккени, а той само чукна коженото кълбо. Последният обаче не прати топката във вратата на Парагвай, а това стори играчът на южноамериканците Бобадийя, който си отбеляза болезнен автогол.

В 10-ата минута бе вдигнат и първият жълт картон. Реномираният рефер от европейската Шампионска лига направи официално предупреждение за Касерес от гостите.



В 16-ата минута Сержинио Дест си поведе дълго топката в наказателното поле и можеше да стреля опасно, но вместо това опита да подаде остро и спечели корнер. След неговото изпълнение последва дълго разиграване, което завърши с центриране, а там в наказателното поле Крис Ричардс се сблъска много лошо с бранител на Парагвай и така видяхме първата ситуация, в която здравето на футболисти бе застрашено. В крайна сметка и двамата успяха да продължат да играят, а селекционерите Почетино и Алфаро нямаха поводи за притеснение.

САЩ 1:0 ПАРАГВАЙ

1:0 Дамиан Бобадийя (8' - автогол)



МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА



ГРУПА "D", I КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



САЩ: 24. Мат Фрийз, 16. Алекс Фрийман, 3. Крис Ричардс, 13. Тим Рийм, 2. Сержиньо Дест, 8. Уестън Маккени, 4. Тайлър Адамс, 5. Антъни Робинсън, 17. Малик Тилман, 10. Кристиан Пулишич, 28. Фоларин Балогун

Селекционер: Маурицио Почетино



ПАРАГВАЙ: 12. Орландо Хил, 4. Хуан Касерес, 15. Густаво Гомес, 3. Омар Алдерете, 6. Хуниор Алонсо, 8. Диего Гомес, 14. Андрес Кубас, 16. Дамиан Бобадийя, 10. Мигел Алмирон, 9. Антонио Санабрия, 19. Хулио Енсисо

Селекционер: Густаво Алфаро



НАЧАЛО: 13 юни 2026 г. (събота) | 4:00 часа

СТАДИОН: "СоФи Стейдиъм", Лос Анджелис (Калифорния - САЩ)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дани Макели (Нидерландия)

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