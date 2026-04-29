ЦСКА намери начин да увеличи капацитета на “Армията” с още няколко места

Ръководството на ЦСКА е намерило начин да увеличи капацитета на строящия се стадион “Българска армия” с още 38 места. Това не е кой знае колко много, но предвид ограниченията, свързани с височината на съоръжението, всяко място е от съществено значение.

До момента се знаеше, че “Армията” ще е с капацитет от 18 502 зрители за мачове от вътрешното първенство и 16 781 места за европейски срещи. С увеличението максималн допустимата бройка зрители стават съответно 18 540 (за вътрешните двубои) и 16 819 (за международни).

Припомняме, че собствениците на ЦСКА имаха планове за по-голям стадион, но заради наложените от държавата ограничения при строеж в “Борисовата градина” те не могат да бъдат изпълнени.