ЦСКА е на финал след нулево равенство с Лудогорец в София! На живо с радостта на "червените" и отзивите
Хьогмо се прицели във второто място и заяви: Последните 10 минути в Разград ни костваха достигането до финал

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо не скри разочарованието си след отпадането от ЦСКА за Купата на България. Наставникът на "орлите" разкри, че второто място в efbet Лига остава основната цел пред отбора до края на този сезон.

"Поздравявам ЦСКА за това, че достигнаха до финала. Желая им късмет! Ние създадохме шансове през първото полувреме. Някои от тях много големи и трябваше да ги оползотворим. Много е важно да отбележиш първия гол в подобни мачове. Това ни липсваше - попадението. През втората част не успяхме да създадем достатъчно ситуации. От друга страна ЦСКА се отбраняваше много добре.

През първото полувреме създадохме ситуации, но отново ни липсваше тази ефективност и острота. През второто играхме по-високо по игрището. Диниш Алмейда имаше своя шанс да отбележи гол. Последните 10 минути в Разград ни костваха достигането до финал.

За мен е важно, че днес играчите не се предадоха в нито един момент. Имаме какво да подобряваме, така че оставащите мачове до края на сезона са много важни за нас, за да се борим за всичко възможно, което можем да спечелим като точки.

Второто място ще бъде целта на Лудогорец от тук до края на сезона. Важно е да се борим за място в Лигата на конференциите. Важно е и за клуба да има този шанс да играе в евротурнирите. Днес видяхме, че можем да контролираме срещата и да я насочваме в посока, която ние искаме. Трябва да сме много по-остри и по-ефективни. В тези двубои се нуждаеш от повече решителност.

