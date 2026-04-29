ЦСКА даде фланелка с №1 на Карлос Насар

Олимпийският шампион Карлос Насар пристигна на националния стадион “Васил Левски”, за да подкрепи ЦСКА в реванша от полуфиналите за Sesame Купа на България срещу Лудогорец. Българинът, който преди по-малко от седмица отново стана европейски шампион бе придружаван от агента си Николай Жейнов и приятелката си Александра Костадинова.

Малко преди първия съдийски сигнал пък най-добрият щангист в света получи фланелка на ЦСКА с №1 и неговото име и плакет от спортния директор на “червените” Бойко Величков.