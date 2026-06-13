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Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
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Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Никола Цолов се възползва от сериозна грешна на Колтън Херта в средата на последната обиколка на спринта от Формула 2 в Барселона, за да се качи на подиума в надпреварата, в която той иначе щеше да завърши четвърти.

Българския лъв стартира пети след обръщането на топ 10 от квалификацията и направи отлично потегляне. То му позволи да прогресира с две места още в първите метри на дистанцията от 26 обиколки, в които той изпревари Нико Вароне и Херта, за да се изкачи на третата позиция зад Куш Майни и съотборника си в Кампос Ноел Леон.

Цолов в близост до мексиканеца и го изпревари с помощта на DRS на старт-финалната в началото на третия тур на надпреварата. След това българинът опита да играе дългата игра и не тръгна да гони веднага лидера Майни, а го остави да се откъсне напред с надеждата индиецът да претовари гумите си, което да даде предимство на Цолов в заключителната фаза.

За съжаление, обаче, това не се случи и вместо това Българския лъв имаше проблеми с деградацията, които позволиха на Габриеле Мини и Херта да го изпреварят в първата половина на 23-та от общо 26 обиколки. След това Цолов беше притиснат и от съотборника си Леон, но успя да задържи мексиканеца зад себе си.

А в средата на финалния тур Херта излетя от трасето в петия завой, което позволи на Цолов да си върне третото място и да се качи на подиума. За него това е четвърто призово класиране за сезона във Формула 2 и първо такова, което не е победа след успехите му в основните състезания в Австралия и Монако и спринта в Маями.

Победата днес напълно заслужено стана притежание на Майни, който спечели с аванс от 7.2 секунди пред Мини, а Цолов завърши на 12.1 зад победителя. Зад Българския лъв в точките влязоха още Леон, Херта, Рафаел Камара и Дино Беганович.

В генералното класиране Цолов запазва втората си позиция с актив от 68 точки и изоставане от три спрямо лидера Мини, който има 71 пункта на своята сметка. Тройката с 50 точки оформя Леон, а днешният победител Майни е осми с 39 пункта.

Петото основно състезание за сезона във Формула 2 е предвидено за утре от 12:25 часа българско време, а то ще бъде с продължителност от 37 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. Цолов отново ще потегли от петото място, възползвайки се от наказанието от пет позиции, което беше наложено след квалификацията на Джошуа Дюрксен, който трябваше да стартира втори зад съотборника си в Инвикта Камара.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
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