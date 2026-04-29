И Ерлинг Холанд не остана безразличен към спектакъла между ПСЖ и Байерн

  • 29 апр 2026 | 11:35
Головата машина на Манчестър Сити Ерлинг Холанд също не остана безразличен към изключителното шоу между Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) снощи в Шампионската лига, завършило 5:4 за французите.

Норвежкият нападател, който е в разгара на битката за титлата във Висшата лига с отбора на Пеп Гуардиола, проследи на живо спектакъла в Париж и публикува стори в Snapchat в момента, когато таблото показваше 5:3 за ПСЖ, придружено от съобщението: „Това е футболът“.

В този момент мачът вече се беше превърнал в истински трилър, с голове, отбелязани с вихрено темпо от двата отбора. Холанд засне кадър от предаването на екрана, а публикацията му бързо стана изключително популярна в онлайн пространството.

Малко след реакцията на норвежеца Байерн успя да отбележи още веднъж и да оформи една абсолютна класика в тази незабравима среща.

Снимки: Imago

