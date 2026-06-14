ФИФА оправда с "техническа грешка" гафа от двубоя на Швейцария

Само пет мача бяха нужни, за да се стигне до първото голямо и спорно съдийско решение. То се случи по време на двубоя между Катар и Швейцария, в който тимът на Юлен Лопетеги успя да изравни в последната минута на добавеното време – истински подвиг, който изглеждаше невъзможен след ранния гол на швейцарците. И именно това попадение за 0:1 постави ФИФА в изключително неудобно положение.

Върховният футболен орган се гордее с наличието на изключително напреднали технологии и дори си позволи лукса да въведе множество нови правила, за да направи футбола по-справедлив. Цялото това доверие обаче беше поставено под въпрос след гола на Швейцария.

Ситуацията се разигра в 15-ата минута на срещата с Катар. Главният съдия на мача Ектор Мартинес отсъди дузпа в полза на европейците, която впоследствие беше реализирана от Брийл Емболо. Повторенията на ситуацията, довела до наказателния удар, обаче породиха съмнения за две възможни засади, които биха направили решението невалидно.

Телевизионното излъчване информира, че ситуацията е била проверена от ВАР, като решението на главния арбитър за дузпа е било потвърдено. Въпреки това ФИФА така и не предостави задължителните кадри от ВАР стаята, които да докажат, че Ремо Фройлер не е бил в нередовна позиция, преди да бъде извършено нарушението срещу него.

Скандалът, който извади от равновесие Лопетеги на резервната скамейка на Катар, бързо набра популярност в социалните мрежи. Това принуди ФИФА да издаде първото си спорно съобщение на Мондиала, свързано със съдийско отсъждане. В текста, публикуван три часа след края на мача, организаторите показаха изображенията, доказващи липсата на засада при гола на Швейцария.

Изявлението на ФИФА: Кратка техническа неизправност

„По време на мача между Катар и Швейцария кратка техническа неизправност попречи на генерирането на графичната анимация за засада преди отсъждането на дузпата в полза на Швейцария в 14-тата минута. Проблемът беше разрешен бързо“, започнаха с обясненията си от ФИФА.

Организаторът на Световното първенство увери, че липсата на засада е била категорична и показа съответните кадри: „Работният процес на ВАР не беше засегнат от този проблем и следваше обичайната процедура за преглед на решението, взето на терена.“

„Линиите, използвани от ВАР за проверка на позицията на замесените играчи, не показаха атакуващият футболист да е в положение на засада в нито една от двете ситуации, непосредствено предхождащи отсъждането на дузпата“, се заключава в съобщението.

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