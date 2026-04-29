Кейн: Нашата публика ще ни помогне в реванша

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн бе един от героите в зрелищния сблъсък от 1/2-финалите на Шампионската лига. Баварците загубиха с 4:5 на "Парк де Пренс", но англичанинът е оптимист, че тимът му може да обърне нещата в реванша, особено с помощта на своята публика.

„Видяхте два отбора на високо ниво в атакуващ план и при преходите. Като цяло, ако погледнем техните голове – дузпата беше пресилена, но ние можехме да решим мача и по-рано. Борихме се, драпахме и се върнахме в играта. Смятам, че имаше невероятна игра в защита, въпреки че паднаха девет гола. Понякога нападателите надделяват, но задната ни линия днес беше изключителна", заяви Кейн.

"Винаги ще чувстваш, че има неща, в които можеш да се подобриш. Можехме да бъдем по-точни в завършващата фаза или във финалния пас. Отиваме на „Алианц Арена“ без какво да губим; ние сме най-добри, когато сме интензивни и физически силни. Всичко ще зависи от това кой ще се възползва от моментите си следващата седмица. С подкрепата на нашата публика се надяваме, че това ще ни даде нужния тласък, за да продължим напред“, допълни англичанинът.

