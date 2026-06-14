Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е готов да поеме Милан, твърди спортния журналист Николо Шира в профилите си в социалните мрежи. По-късно информацията бе пресподелена и в каналите на авторитетния Фабрицио Романо.

Според източника, страните обсъждат потенциален контракт, който да продължи до лятото на 2029 г. Съгласно договорката португалският специалист ще печели по 4 млн евро на сезон. Треньорът се е съгласил да поеме „росонерите“ и очаква окончателно решение от ръководството на клуба.

Рубен Аморим беше мениджър на Манчестър Юнайтед от ноември 2024 г. до януари 2026 г., а преди това е водил още португалските грандове Спортинг (Лисабон) и Брага.

В края на миналия сезон миланците финишираха на пето място в генералното класиране на Серия А, което ги остави извън Шампионската лига за втори пореден сезон. Все пак “росонерите” ще играят в основната схема на Лига Европа, където през май 2025 г. Аморим изведе до големия финал Манчестър Юнайтед.

🚨🔴⚫️ Rúben Amorim, a strong candidate to become new AC Milan manager as revealed.



The Portuguese manager is keen on the job and opened doors to AC Milan conditions.



Same for Matthias Jaissle but Al Ahli would ask for financial compensation.



🎥🇮🇹 https://t.co/ApSDiIn4lJ pic.twitter.com/egqOGcWMcv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026

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