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Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

  • 14 юни 2026 | 08:28
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Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е готов да поеме Милан, твърди спортния журналист Николо Шира в профилите си в социалните мрежи. По-късно информацията бе пресподелена и в каналите на авторитетния Фабрицио Романо.

Според източника, страните обсъждат потенциален контракт, който да продължи до лятото на 2029 г. Съгласно договорката португалският специалист ще печели по 4 млн евро на сезон. Треньорът се е съгласил да поеме „росонерите“ и очаква окончателно решение от ръководството на клуба.

Рубен Аморим беше мениджър на Манчестър Юнайтед от ноември 2024 г. до януари 2026 г., а преди това е водил още португалските грандове Спортинг (Лисабон) и Брага.

В края на миналия сезон миланците финишираха на пето място в генералното класиране на Серия А, което ги остави извън Шампионската лига за втори пореден сезон. Все пак “росонерите” ще играят в основната схема на Лига Европа, където през май 2025 г. Аморим изведе до големия финал Манчестър Юнайтед.

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