Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
Пари Сен Жермен и Байерн (Мюнхен) изиграха първи полуфинален мач от Шампионската лига, изпълнен с изумителен футбол и множество голове. Девет, за да бъдем точни. Фестивалът, който отборите на Луис Енрике и Венсан Компани сътвориха в Париж, ще остане в историята. Една вечер, в която двата тима почетоха футбола по възможно най-добрия начин. Ето как водещите медии по света отразиха събитието:

“Екип”: „ПСЖ може да мечтае за втора поредна титла в Шампионската лига, след като взе крехък аванс срещу германския гигант в изключителен мач във вторник вечер (5:4). Реваншът в Бавария обещава да бъде наелектризиращ. Двата най-добри отбора в Европа се изправиха един срещу друг на „Парк де Пренс“ и зрелището беше просто грандиозно, макар че парижани ще бъдат по-щастливи от баварците след победата в първия полуфинал. След десет минути на разузнаване ПСЖ и Байерн Мюнхен започнаха да си разменят удари, превръщайки срещата в епична битка с изумителна интензивност и техническо майсторство.“

“Льо Паризиен”: „Един век щастие, гравиран в сърцата ни. Този мач на чиста лудост, този връх на изкуството и културата, този музей на световните чудеса, тази легенда за учебниците по история – всичко това трябва да се предава, разказва и преразказва, за да изпълва нощите, които ще бъдат по-красиви от дните ни. ПСЖ - Байерн вече се утвърди като един от най-великите полуфинали в историята на модерния футбол, с девет гола, два удара в гредата, постоянни обрати, заразителна енергия и играчи и зрители в пълен екстаз. Мачът между ПСЖ и Байерн беше легендарна среща, която остави футболните фенове безмълвни. Всеки ключов момент завършваше с гол, но самият мач беше връхна точка. Интензивността, борбата, яростта в размените между двата отбора създадоха футболен шедьовър – такъв, който ще се гледа отново и отново във всички академии и ще служи за утеха на разочарованите от този спорт или на тези, които не го познават. Те ще бъдат запленени; ще могат да усетят в кръвта си духа на ПСЖ и Байерн в най-чистия му вид.“

“Билд”: „Благодарим ви за тези 90 минути чисто футболно изкуство! В невероятен спектакъл, който показа най-добрите атакуващи линии в света, Байерн Мюнхен загуби първия полуфинален мач от Шампионската лига срещу настоящия шампион Пари Сен Жермен с 4:5. Девет гола, две дузпи, шансове и за двата отбора – накратко, мач за историята.“

“Гадзета дело Спорт”: „Очакваше се звезден мач и точно такъв получихме. Първият полуфинал от Шампионската лига между ПСЖ и Байерн (реваншът е в сряда, 6 май, в Бавария) беше изпълнен с магия и голове, завършвайки с резултатна победа 5:4. Кейн откри от дузпа, Квара и Невеш направиха обрат, Олисе блесна, а друга дузпа, този път от Дембеле, затвори първото полувреме. ПСЖ изглеждаше сигурен финалист с нови голове на Квара и Дембеле в началото на втората част, но Байерн показа упоритост и добра игра с крака. Упамекано и Диас оформиха обрата, оставяйки вратата отворена за реванша, който обещава да бъде истински спектакъл от фойерверки.“

“Дейли Мейл”: „Току-що станахме ли свидетели на най-великия мач, който този красив спорт някога е произвеждал? Със сигурност трябва да е сред първите. Чухме Уейн Рууни и Кларънс Зеедорф да се оплакват от защитата, но съжалявам, на кого му пука? Трябва да хвалим тези играчи, а не да ги критикуваме остро. Това беше чисто зрелище, футбол в целия му блясък. Атакуващата игра на моменти беше направо плашеща; и двата отбора разполагат с изключително талантливи играчи.“

“А Бола”: „Уважаеми читателю, преди да започнете да четете този текст, позволете ми едно предупреждение. Ако не сте гледали мача между ПСЖ и Байерн и имате възможност да го направите, моля, направете го. Защото деветте гола, обратът, постоянният офанзивен футбол, многобройните дуели между големите фигури на футбола създадоха на „Парк де Пренс“ в Париж мач, достоен да бъде изложен във всеки Лувър, посветен на великата игра. Химнът на Шампионската лига на УЕФА беше предшестван от френския национален химн „Марсилезата“ и теми от сагата „Междузвездни войни“. Имаше смисъл: това беше прелюдия към галактически сблъсък. И двамата треньори, Луис Енрике на домакините и Венсан Компани на гостите (който не беше на скамейката поради наказание), бяха изразили желанието си да подходят към предизвикателството с решителност. Двете най-добри атаки в турнира скоро започнаха да показват апетита си за голове.“

ESPN: Още един мач за историята. Това, което видяхме в Париж, без преувеличение може да бъде определено като връх в съвременния футбол. Станахме свидетели на полуфинал с най-много голове през първото полувреме в историята на Шампионската лига. Четири попадения бяха отбелязани в добавеното време. Байерн, който в един момент се оказа с пасив от 2:5, далеч не се предаде, а се хвърли в атака и стигна до 4:5. Истински футболен спектакъл. Всички звезди на двата отбора се представиха на най-високо ниво. Без място за тактически спекулации, главните действащи лица мислеха единствено за противниковата врата, а не за собствената. Истинска наслада както за феновете на двата тима, така и за неутралните зрители.

“Оле”: Мачът обещаваше да бъде зрелищен. Предвид замесените отбори, настоящата им форма и звездите на терена, ПСЖ и Байерн не разочароваха в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига. Срещата на „Парк де Пренс“ в Париж завърши 5:4. Минимално предимство за последните носители на трофея и отворена серия, която ще се реши следващата седмица.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

