На живо: Никола Цолов заложи на алтернативната стратегия с по-дълъг първи стинт

Време е за петото основно състезание за сезона във Формула 2, което се провежда на пистата „Каталуния“ край Барселона. Никола Цолов стартира от петата позиция в преследването на четвъртата си победа през 2026 година.

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Старт - Нов отличен старт за Цолов, който и днес напредна с една позиция в първия завой, атакувайки Мини от външната страна. Още в третата крива обаче италианецът си върна четвъртото място пред Българския лъв, който беше изпреварен и от Вароне в петия завой. Отпред Дън успя да поведе пред Камара, който не потегли по най-оптималния начин от полпозишъна. Важно е да се отбележи, че Цолов стартира с твърдите гуми, а пилотите около него масово бяха с меките, което обяснява малко по-трудното начало за Българския лъв.

LIGHT OUT ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 37



We're racing in Barcelona and Alex Dunne storms into the race lead! ⚡️#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/MDhcbQJN2B — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

1/37 - Кола на сигурността! Гьоте, който не успя да започне загряващата обиколка, опита да се включи в състезанието, но спря веднага след изхода от бокса и това наложи появата на колата на сигурността.

LAP 1 / 37



🟡 SAFETY CAR 🟡



Ollie Goethe has pulled off the road#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/pXGemNGhfb — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

3/37 - Рестарт! Автомобилът на Гьоте беше отстранен от пистата и основното състезание в Барселона беше подновено с Дън начело пред Камара, Виягомес, Мини, Вароне и Цолов, които бяха в топ 6.

LAP 4 / 37



🟢 BACK TO GREEN 🟢



Alex Dunne gets us going again #F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/vlJMyAfZCl — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

4/37 - Още една загубена позиция от страна на Цолов, който беше изпреварен от Херта на влизането в предпоследния завой, като американецът също беше с по-меките гуми.

5/37 - И Беганович, който също стартира с меките сликове, изпревари Цолов, атакувайки Българския лъв в първия завой. Пореден пилот с меките гуми мина пред Цолов, който загуби осмото място от Стеншорн в десетия завой. По всичко обаче личеше, че Цолов умишлено не се защитаваше, за да не претоварва излишно гумите си.

LAP 4 / 37



Nikola Tsolov has fallen to P9 but is the leading runner on the prime tyre 🛞#F2 #BarcelonaGP pic.twitter.com/Klj45TS80x — Formula 2 (@Formula2) June 14, 2026

9/37 - С по-твърдите си гуми Цолов продължаваше да губи време спрямо пилотите с меките, като Българския лъв вече изоставаше с 14.8 секунди от лидера Камара и с 6.3 от движещия се пред него Беганович. В края на деветия тур Стеншорн стана първият пилот, който влиза в бокса за своя задължителен стоп, като норвежецът се движеше на осмото място пред Цолов.

Снимки: Red Bull Content Pool

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