Испански вестник: Игор Тиаго?!Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

Излизащият в Барселона вестник “Спорт” отправи критики към изявите на Игор Тиаго в изминалия мач на Бразилия срещу Мароко (1:1) от Световното първенство. Бившият играч на Лудогорец изненадващо започна от първата минута и остана около час на терена. Нападателят на Брентфорд не се отличи с нищо специално, като даже търпи обвинения, че е разочаровал.

“Изборът на Игор Тиаго (за титуляр - бел.ред.) е трудносмилаем, откъдето и да го погледнеш. Това е богохулство за отбор, който е имал нападатели като Ромарио и Роналдо”, пише в анализа на “Спорт” за избора на селекционера Карло Анчелоти за футболисти.

Неуспешните залози на Карлето

Италианският треньор носеше голяма отговорност. Решението му да постави централния защитник Ибанес на десния бек не проработи и създаде огромна дупка в отбраната. Халфовата линия беше напълно разредена, като Каземиро, който получи жълт картон, изглеждаше извън ритъма на мача, докато Бруно Гимараеш се опитваше да чисти топки както може.

В атака Рафиня плащаше цената за изискванията на своя треньор. Той започна като ляв вътрешен халф, за да си партнира с Винисиус. Тъй като играта на „селесао“ през центъра не съществуваше, той се върна на обичайната си позиция като дясно крило, където обаче не получаваше топки. Ако до този момент играчът на Барселона беше незабележим, то голяма вина за това имаше селекционерът му. Тактическата му саможертва беше напразна.

Анчелоти реагира и направи корекции. Той пусна ветерана Данило на мястото на Ибанес и Фабиньо вместо неубедителния Каземиро. Бразилия прикри слабостите си с по-добро позициониране и си пое дъх с по-дълги периоди на владеене на топката.

Мароко, който беше значително по-добрият отбор през първото полувреме, сега се защитаваше, без да изпитва сериозни затруднения срещу предвидимите атаки на „кариоките“.

След като кръвоизливът изглеждаше овладян, Карлето реши, че е време да потърси победата с втора вълна от смени. Луис Енрике, експлозивно и пробивно крило, влезе да играе отдясно, а Матеус Куня зае мястото на Игор Тиаго. С тези промени Рафиня се върна на първоначалната си позиция вляво, но играеше по-свободно и се включваше от втора линия.

Жегата на Източното крайбрежие се отрази и на двата отбора, и на качеството на играта през второто полувреме. „Атласките лъвове“ не искаха да рискуват и да загубят постигнатото, а „кариоките“ се сблъскаха със собствените си ограничения и в крайна сметка бяха спасени от Алисон.

Резултатът 1:1 оставя битката за първото място в група C отворена и задължава двата фаворита да не пестят сили в следващите си мачове: Мароко срещу Шотландия и Бразилия срещу Хаити, където може би ще видим за няколко минути и Неймар Жуниор.

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