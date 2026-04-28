Пари Сен Жермен - Байерн (съставите)

Пари Сен Жермен посреща Байерн (Мюнхен) в първи мач от полуфиналите в Шампионската лига. Срещата на "Парк де Пренс" стартира в 22:00 часа и ще бъде ръководена от Сандро Шерер.

Сблъсъкът между действащия европейски клубен шампион и баварския ганд е определян като финал преди финала. Очакванията са двата отбора да предложат истинско зрелище, в което офанзивният футбол да вземе връх над тактическото надлъгване.

На четвъртфиналите Пари Сен Жермен постигна две победи с по 2:0 срещу Ливърпул, а Байерн успя да сломи съпротивата на Реал Мадрид с общ резултат 4:3 след драматичен реванш на "Алианц Арена".

През уикенда ПСЖ разгроми с 3:0 Анже и продължава да е лидер в Лига 1. Байерн пък направи изумителен обрат с 4:3 при визитата си на Майнц 05 в Бундеслигата, след като на полувремето губеше с 0:3.

В Шампионската лига Пари Сен Жермен и Байерн са се срещали общо 15 пъти, като никога не са завършвали наравно. Балансът включва 9 победи за баварците и 6 успеха за парижани. През 2020 година двата тима бяха съперници във финала и германският колос се наложи с 1:0 след гол на Кингсли Коман, който е юноша на ПСЖ.

За последно ПСЖ и Байерн играха един срещу друг в основната фаза на Шампионската лига този сезон и отборът на Венсан Компани се наложи с 2:1 в Париж. Няколко месеца по-рано пък ПСЖ победи с 2:0 на четвъртфиналите на Световното клубно първенство.

В стартовите 11 на ПСЖ няма изненади. На вратата е Матвей Сафонов, в защита започват Ашраф Хакими, Маркиньос, Уилян Пачо и Нуно Мендеш, а тримата в средата на терена са Уарен Заир-Емери, Витиня и Жоао Невеш. В предни позиции Луис Енрике е заложил на Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуе.

На пейката остават Брадли Баркола и Фабиан Руис. Сред резервите на домакините са още Канг-Ин Лий, Гонсало Рамош, Иля Забарний и Люка Ернандес.

